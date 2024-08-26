Özata Denizcilik’in halka arz olmasından sonra Özata Denizcilik’in sahibi Özdemir Ataseven’in kim olduğu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Özdemir Ataseven kimdir? İşte detaylar…

ÖZDEMİR ATASEVEN KİMDİR?

1985 yılında İstanbul Tuzla'da kurulan Özata Tersanesi, 2002 yılına kadar faaliyetlerini bu bölgede sürdürdü. Bu süreçte sektörde tecrübesi ve kalitesi ile tanınan bir kuruluş haline gelen tersane, 2002 yılında kurucusu Özdemir Ataseven'in liderliğinde önemli bir yatırıma imza attı.

Ataseven, Yalova Altınova'da 60.000 metrekarelik geniş bir alanda yeni bir tersane kurarak bölgenin tersanecilik sektöründeki öncü isimlerinden biri oldu.

Özata Tersanesi, yatlar, mega yatlar, yolcu gemileri ve özel amaçlı arama kurtarma botları (SAR Boat) ile karbon fiber gövdeli katamaran feribotlar gibi çeşitli deniz araçlarının inşasında uzmanlaşmıştır. Tersane, yıllık 20.000 ton çelik işleme kapasitesi ve dünya standartlarında 30.000 DWT’ye kadar gemi inşa yeteneği ile dikkat çekmektedir.

Özata Tersanesi, sektördeki yenilikçi yaklaşımı ve ileri teknolojileri kullanarak ülkesine ve sektörüne liderlik etme hedefini sürdürmektedir.

Tersanede bulunan 10.000 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi, karbon fiber üretim yeteneği ve bu üretimin gereksinimlerini karşılayan ağaç işleri atölyeleri, fiber kesme atölyesi, karbon fiber depoları ve iklimlendirme sistemi donanımı ile donatılmış 2.000 metrekarelik fabrika gibi olanaklarıyla da sektörde fark yaratmaktadır.