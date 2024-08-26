Özata Denizcilik Halka Arz Tarihleri Ne Zaman Özata Denizcilik Kaç Lot Verecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik’in halka arzını onayladı. Özata Denizcilik, halka arzına 27 Ağustos Salı günü başlayacak ve 29 Ağustos Perşembe günü sona erecek talep toplama süreciyle giriş yapacak. Halka arz fiyatı 105 TL olarak belirlenirken, talep sayısına göre yatırımcılara verilecek lot sayısı değişiklik gösterecek.

HALKA ARZ DETAYLARI VE BÜYÜKLÜĞÜ

Özata Denizcilik’in halka arzında, pay başına belirlenen 105 TL fiyat üzerinden, toplamda 1.4 milyar TL’lik (yaklaşık 41.3 milyon USD) bir büyüklüğe ulaşılması öngörülüyor.

Halka açıklık oranının %18.7 olacağı bu arzda, şirket hisselerinin tamamının satılması durumunda yatırımcıların elde edeceği lot sayısı şu şekilde olacak:

250 Bin Katılım: 26 lot (2.730 TL)

300 Bin Katılım: 22 lot (2.310 TL)

350 Bin Katılım: 19 lot (1.995 TL)

400 Bin Katılım: 16 lot (1.680 TL)

450 Bin Katılım: 14 lot (1.470 TL)

ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Özata Denizcilik halka arzında talep toplama 27 Ağustos ile 29 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

HALKA ARZ GELİRLERİNİN KULLANIM PLANI

Şirket, halka arz gelirlerinin %65'ini banka kredilerinin kapatılması, %20'sini işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve %15'ini güneş enerjisi santrali yatırımı için kullanmayı planlıyor.

Özata Denizcilik’in halka arzı, yatırımcılara geniş bir katılım fırsatı sunarken, şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda önemli finansal adımlar atmasını sağlayacak.