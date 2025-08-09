İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına dair “sahtecilik” iddialarıyla gündeme oturan soruşturmanın görünmeyen tarafında, Memleket Partisi’nin eski üyesi Ozan Özcan bulunuyor.

Özcan, 20 Şubat 2024’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurusunu yaparak, İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçişinde usulsüzlük olabileceğini öne sürdü.

Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü başarıyla tamamlayan Özcan, geçmişte Memleket Partisi’nde aktif görev sürdürdü. Muhalif bir ortamda yetiştiğini bildiren Özcan, CHP’nin geleneksel yapısına mesafeli olduğunu ve İmamoğlu’nu bu çizgide görmediğini söylüyor.

İmamoğlu hakkında yaptığı başvurunun “tesadüfi bir araştırma” sonucunda ortaya çıktığını bildiren Özcan, 1993’te YÖK tarafından tanınan Girne Amerikan Üniversitesi’nin, İmamoğlu’nun geçiş yaptığı tarihten önce denkliğe sahip olmadığını fark ettiğini belirtiyor.