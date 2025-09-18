Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan ve bir baba ile çocuklarının gözü önünde gerçekleşen trafik kavgası, Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde şiddet uygulayan kişi olarak gösterilen Ozan Canyürek, kısa sürede ülke çapında tanındı ve yaşanan olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ozan Canyürek Kimdir?

33 yaşında ve aslen Sivaslı bir iş insanıdır. İş hayatında özellikle club işletmeciliği ve otomotiv sektöründe faaliyet gösterdiği bilinen Canyürek, iki farklı şirkete sahiptir. Hakkında resmi kayıtlarda kısıtlı bilgi bulunmasına rağmen, özellikle TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında yaptığı "giderli" videolarla tanınan bir fenomendir.

Ozan Canyürek Tutuklandı mı?

Evet, olay sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan Ozan Canyürek, İstanbul'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Canyürek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay sırasında Ozan Canyürek'in yanında bulunan 17 yaşındaki kardeşi de yargılamaya dahil oldu. Mahkeme, olaydaki rolü nedeniyle genç kardeşe ev hapsi cezası verdi.

Sosyal Medyada Neden Bu Kadar Tanındı?

Ozan Canyürek'in mesleği, sahip olduğu iki şirket üzerinden yürüttüğü club işletmeciliği ve otomotiv alım-satım ve modifiye işleridir. Ticari faaliyetlerinin yanı sıra, özellikle TikTok'ta paylaştığı lüks araçlarla ve dikkat çekici tarzıyla genç takipçiler arasında popülerlik kazanmıştır. Sosyal medya kişiliği, bu olayla birlikte daha geniş kitleler tarafından tanınmasına yol açmıştır.

Olayın çocukların önünde gerçekleşmesi, sosyal medyada geniş bir infiale ve kınama mesajlarına neden oldu. Güvenlik kamerası görüntüleri, olayın nasıl yaşandığını açıkça göstererek adli sürecin hızlı işlemesinde önemli bir delil teşkil etti.