Ziyarette Şube Başkanı Akyol’a sendika yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Hastane Başhekimi Dr. Erhan Güler ve Hastane Müdürü Hanifi Şen ile bir araya gelen heyet, sağlık çalışanlarının çalışma şartları, personel motivasyonu ve iş ortamına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Akyol, sağlık çalışanlarının pandemi sürecinden bu yana büyük bir fedakârlıkla görev yaptıklarını belirterek, “Sağlık çalışanlarımızın emeği kutsaldır. Onların özverili çalışmaları, toplum sağlığının teminatıdır. Bizler de sendika olarak her zaman yanlarında olmaya, sorunlarına çözüm aramaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyaret kapsamında sendika yönetimi, hastanede görev yapan üyeleriyle de birebir görüşerek talep ve önerilerini dinledi.

Akyol, sahada yapılan bu tür ziyaretlerin sendikanın üyeleriyle bağını güçlendirdiğini belirterek, “Üyelerimizin sesi olmak, onların çalışma hayatındaki ihtiyaçlarını yerinde görmek bizim önceliğimizdir. Her zaman sahadayız, çünkü sendikal mücadele masa başında değil, emekçinin yanında yapılır” ifadelerini kullandı.

Akyol, sendikal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, sağlık sektöründe çalışanların moral ve motivasyonunun hizmet kalitesini doğrudan etkilediğini söyledi.

“Biz Öz Sağlık-İş ailesi olarak sadece hak mücadelesi değil, aynı zamanda bir dayanışma kültürü inşa ediyoruz. Her üyemizin fikri ve emeği bizim için kıymetlidir” diyen Akyol, çalışanlara gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Akyol, misafirperverliklerinden dolayı Başhekim Dr. Erhan Güler ve Hastane Müdürü Hanifi Şen’e teşekkür ederek, “Sağlık hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi için gösterdikleri özverili çalışmalar takdire şayandır. Kendilerine ve tüm sağlık çalışanlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.