Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı, Bozok Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde çalışan üyeleriyle yeni dönem toplu iş sözleşmesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, toplantıya katılım sağlayan tüm üyelere teşekkür ederek, “Yeni dönem toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin bilgilendirmelerimizi paylaştık. Katılımlarından dolayı değerli üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Öz Sağlık İş’in kuruluş sürecinden bahseden Başkan Akyol, “Öz Sağlık İş Sendikası, 17 sıra numaralı Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolunda faaliyet göstermek üzere 27 Şubat 2014 tarihinde kuruldu. İlk olağan genel kurulunu 12 Nisan 2014’te Ankara’da gerçekleştiren sendika, delegelerin oy birliğiyle Hak İş Konfederasyonu’na katılma kararı aldı. Kuruluşundan itibaren kısa sürede örgütlenme çalışmalarını başarıyla tamamlayan Öz Sağlık-İş, bir yıl içinde toplu iş sözleşmesi için gerekli olan yetki barajını aşarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolunda bir ilke imza attı” ifadelerini kullandı.

Öz Sağlık İş’in Türkiye’nin en büyük 3. işçi sendikası olduğun dile getiren Akyol, “Taşeron mücadelesinin ardından Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yetkili sendika olan Öz Sağlık İş, bugün 81 ilde örgütlenmesini tamamladı. Üniversiteler ve iş sağlığı güvenliği birimlerindeki teşkilatlanma çalışmalarını da sürdüren sendika, 225 bin üyeye ulaşarak kendi iş kolunun lideri ve Türkiye’nin en büyük üçüncü işçi sendikası konumuna geldi” diye konuştu.