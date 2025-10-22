Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şubesi üyelerini ziyaret ederek Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecini anlattı.

Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, Aydıncık Devlet Hastanesi ve Kadışehri Devlet Hastanesi’nde çalışan sendika üyelerini ziyaret ederek, yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ziyaret kapsamında sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Akyol, sözleşme sürecindeki hak ve kazanımlar, maaş ve sosyal yardımlar ile çalışma koşullarına ilişkin bilgi verdi.

Üyelerin sorularını yanıtlayan Başkan Akyol, çalışanların taleplerinin sendika tarafından takip edildiğini ve haklarının korunması için gerekli tüm girişimlerin yürütüldüğünü ifade etti.

Akyol yaptığı açıklamada, “Öz Sağlık İş Sendikası olarak amacımız, sağlık çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini korumak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve çalışanlarımızın yanında olmaktır. Bu ziyaretlerimizde hem bilgilendirme yapıyor hem de üyelerimizle hasbıhal ederek sorunlarını dinliyoruz” dedi.

Akyol, misafirperverliklerinden dolayı hastane yönetimi ve personele teşekkür ederek, sendika olarak sağlık çalışanlarının haklarını her zaman gözetmeye devam edeceklerini vurguladı.