Bu ziyaret sonrasında Bandırma Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek makamında ziyaret edildi.

Bandırma Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı merkez Susurluk, Karşıyaka, Manyas, Kartalkaya, Erdek’de bulunan Yangın İlk Müdahale ekipleri ziyaret edildi.

Yapılan ziyaret kapsamında üyeler ile bir araya gelen Kızılkaya şu ifadeleri kullandı. “Çok değil bundan bir sene önce yangınlarda bir aradaydık. O gün bizi gördüğünüzde Başkanım kadromuz ne olacak diyordunuz, bizde size o kadroyu alacağız dedik. Bugün hem kadroyu, hem şehitlik hakkını almış bir sendikanın yöneticisi olarak sizi ziyarete geldim. O gün de size sendikanıza inanın ve güvenin diyordum bugünde aynısını diyorum. Bizim bir yüzümüz var oda size dönük, bizim bir düşüncemiz var o da sizin aileleriniz ile mutlu olmanız, huzurlu olmanız. Bu kapsamda mücadele veriyoruz. Sosyal medyanın toz duman yalanlarına değil, sendikal menfaatlerini yıllar öncesinde çarçur eden tiperin söylemlerine değil ayan beyan karşınızda duran, her zaman ayağınıza gelmeyi şeref olarak gören abilerinize güvenin. Kadroları aldık, şehitliği aldık. Bundan sonrası için alacaklarımız bitmedi. Yetkili sendika olduğumuz süre boyunca elde ettiğimiz kazanımlar gibi kazanım elde etmeye devam edeceğiz. Bugün bir işçimizin aldığı maaşın üçte biri sendikamızın elde ettiği toplu sözleşme kazanımları sayesindedir. Yıllar önce işçiye tepeden bakan, işçiyi azarlayan, işçiyi ziyaret etmeyi aklından geçirmeyenlerin işçinin haklarını nerelerde çarçur ettiğini abileriniz çok iyi bilir. Bu yüzden Öz Orman İş Sendikasını başkaları ile karıştırmayın. Siz bize başkan olmaya gelmedik, biz size abi olmaya geldik. Abiniz olarak nasıl ki bir sene önce bize güvenin demişsem şimdi de diyorum. Bundan sonraki ziyaretimde de size mahcup olmayacağımı adım gibi biliyorum” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi