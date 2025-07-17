Kolpaçino serisindeki “on numara namaz kılarım” repliğiyle hafızalara kazınan Volkan Başaran, daha sonra “Kurtlar Vadisi”, “Kuruluş Osman” gibi yapımlarda da rol almıştı.

Başaran, oyunculuk kariyerini noktalayarak sürpriz bir kararla bambaşka bir yola yöneldi.

Bakırköy Sokaklarında

Eski oyuncu, Bakırköy sokaklarında kurduğu pilav tezgahında satış yapmaya başladı.

Başaran’ın pilav satarken çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Allah Bol Kazanç Versin

Eski oyuncuya, takipçilerinden “Allah bol kazanç versin. Ekmek parası, helalinden olsun” gibi yorumlar geldi