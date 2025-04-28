Arbaş, özellikle Kara Melek ve Aşk-ı Memnu dizilerindeki performanslarıyla hafızalarda yer edindi. Ünlü oyuncunun hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından merakla araştırılmakta.

ZERRİN ARBAŞ’IN HAYATI

Zerrin Arbaş, 16 Aralık 1946 tarihinde Paris’te dünyaya geldi. Babası, ünlü ressam Avni Arbaş olup, annesi doğum sırasında hayatını kaybetmiştir. Annesiz büyüyen Arbaş, İstanbul’da anneannesiyle birlikte yaşamaya başlamıştır. Genç yaşlarda sanata olan ilgisiyle dikkat çeken Arbaş, bale eğitimine beş yaşında başlamış ve İstanbul Saint George Avusturya Lisesi ile İstanbul Konservatuvarı Bale Bölümü’nden mezun olmuştur.

SANATLA İÇ İÇE BİR YAŞAM

Zerrin Arbaş, 1964 yılında sinemaya adım attığı Cilalı İbo ve Kırk Haramiler filmi ile kariyerine başlangıç yapmıştır. Ardından, Türkiye Güzeli seçilerek dikkatleri üzerine çekmiş ve kısa süre sonra Amerika’ya giderek Play House adlı tiyatro okulunda eğitim almıştır. 1973 yılında Memduh Ün’ün Toprak Ana filminde rol alarak Türkiye'deki sinema kariyerine devam etmiştir.

Arbaş, 1990'lı yıllarda Kara Melek, Tutku ve Kırık Hayatlar gibi dizilerdeki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. 2000'li yıllarda ise Aşk-ı Memnu, Belalı Baldız ve Yeniden Çalıkuşu gibi projelerde önemli roller üstlenmiştir.

ÖZEL HAYATI

Zerrin Arbaş, 1967 yılında Amerikalı aktör Dehl Berti ile evlenmiş ve bu evlilikten Derya Arbaş adında bir kızı olmuştur. Ancak 1973 yılında çift boşanmıştır. Arbaş, ikinci evliliğini 1984 yılında Hakkı Göçeoğlu ile yapmış, fakat bu evlilik de 1988 yılında sona ermiştir.

Kızı Derya Arbaş, 22 Ekim 2003’te 35 yaşında, Los Angeles’ta kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Ölümünün ardından, Arbaş, kızının uyuşturucu kullanmadığını ve ölümünün genetik bir kalp rahatsızlığından kaynaklandığını belirtmiştir.

ZERRİN ARBAŞ’IN YAŞI VE NERELİ OLDUĞU

16 Aralık 1946 doğumlu olan Zerrin Arbaş, 2025 yılı itibarıyla 78 yaşındadır. Paris doğumlu olan Arbaş, Türk vatandaşıdır.

KARİYERİNDE İZ BIRAKAN YAPIMLAR

Zerrin Arbaş, sinemada ve televizyonda sayısız önemli yapımda yer almıştır. Kara Melek, Aşk-ı Memnu, Hamam, Gizli Yüz ve Bir Avuç Gökyüzü gibi projelerde sergilediği performanslarla tanınmaktadır. Arbaş’ın kariyeri, 1960'lı yıllardan günümüze kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahiptir.

ZERRİN ARBAŞ’IN EMLAK İŞLERİ

Bir dönem emlak sektörüyle de ilgilenen Zerrin Arbaş, İstanbul'da gayrimenkul alanında başarılı bir kariyer inşa etmiştir.