Yüksel, 22 Ocak 2002’de Amasya’nın Merzifon ilçesinde doğdu. Üniversite de tiyatro bölümünü okuyarak kendisini o yönde ilerletti.

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesinden başarıyla mezun olmuştur.

Yaşı 22 olan oyuncu ,eğitimini bitirdikten sonra kariyerinin ilk aşamasını Kanal 7 ‘de yayınlanan Kan Çiçeklerinde yapmıştır.

Güzel oyuncunun ilk oyunculuk deneyimi olsa da birçok izleyici tarafından ilgi görmüştür.

Instagram hesabında 1 milyon takipçi sayısını ulaşan Yüksel, sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça seviliyor.