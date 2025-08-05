Yüksel, 22 Ocak 2002’de Amasya’nın Merzifon ilçesinde doğdu. Üniversite de tiyatro bölümünü okuyarak kendisini o yönde ilerletti.

Yağmur Yüksel (2)

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Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığından motosiklet sürücülerine eğitim
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Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesinden başarıyla mezun olmuştur.

Yaşı 22 olan oyuncu ,eğitimini bitirdikten sonra kariyerinin ilk aşamasını Kanal 7 ‘de yayınlanan Kan Çiçeklerinde yapmıştır.

Güzel oyuncunun ilk oyunculuk deneyimi olsa da birçok izleyici tarafından ilgi görmüştür.

Yağmur Yüksel (1)

Instagram hesabında 1 milyon takipçi sayısını ulaşan Yüksel, sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça seviliyor.

Kaynak: Haber  Merkezi