7 Ağustos 1979’da İstanbul’da doğan Tayanç Ayaydın, lise eğitimini Tercüman Lisesi ve İstek Vakfı Lisesi’nde tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan oyuncu, 2004-2006 yılları arasında atv’de yayımlanan Aliye dizisinde canlandırdığı Doktor Kahraman karakteriyle tanınmaya başladı.

Ayaydın, 2009-2013 yılları arasında TRT 1’de ekrana gelen Sakarya Fırat dizisinde Uzm. J. II Kad. Çvş. Osman Kanat rolüyle geniş kitlelere ulaştı. 2016-2017 yıllarında Kanal D’nin Hayat Şarkısı dizisinde Hüseyin Cevher karakterini, 2021-2022’de TRT 1’de yayımlanan Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Nikos Sampson karakterini canlandırdı.

Tayanç Ayaydın’ın Yer Aldığı Diziler:

Oyuncu, 2021’de BluTV’de yayımlanan İlk ve Son dizisinde izleyici karşısına çıktı. 2022’de FOX’ta yayınlanan Tozluyaka dizisinde Önder Koçak rolünü üstlendi. Ardından Star TV’de ekrana gelen Ömer dizisinde Erdal Aksu karakterini oynadı.

Ayaydın, son dönemde NOW’da yayımlanan Yabani dizisinde Güven Aydın karakterine hayat verdi. 2025 yılında ise atv’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Claudius rolüyle seyirci karşısına çıktı.

Tayanç Ayaydın’ın Yer Aldığı Filmler:

Ayaydın, televizyon dizilerinin yanı sıra birçok sinema filminde de rol aldı. 2004 yılında Ziyaret ve Kalbin Zamanı filmleriyle sinema kariyerine adım atan oyuncu, 2007’de Pazar - Bir Ticaret Masalı, 2009’da 11’e 10 Kala ve 2010’da Büşra filmlerinde başrollerde yer aldı. 2013’te Aşk Kırmızı, 2015’te Yeni Hayat ve Son Bir Dans, 2016’da Emanet ve Bana Git De filmleriyle beyazperdedeki yerini pekiştirdi.

Tayanç Ayaydın’ın Özel hayatı:

Tayanç Ayaydın, 5 Temmuz 2011’de trafik kazası geçiren sevgilisi Bulut Köpük’ün tedavi sürecinde yanında yer aldı. Sağlığına kavuşmasının ardından evlenen çift, aynı yıl 5 Kasım’da yollarını ayırdı. Oyuncu, 2015 yılında Amerikalı öğretmen Sally Ghalayini ile evlendi.