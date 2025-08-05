18 Şubat 1988 İzmir’de dünyaya geldi. 2025 itibarıyla 37 yaşında olan Özyıldız, aslen Rizelidir. Annesi Rum babası ise Karadenizlidir.

Özyıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde kısa bir süre okumasının ardından Ege Üniversitesi İşletme bölümüne geçti ve burada eğitimini sürdürdü.

Öğrencilik senelerinde Erasmus programıyla Portekiz’e giderek tiyatro ve oyunculuğa ilgi duymaya başladı. Türkiye’ye gelmesinin ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

Kamera karşısına ilk kez 2011 senesinde sunulan Derin Sular dizisiyle geçti. Ardından Benim Hala Umudum Var, Tatlı Küçük Yalancılar, Çoban Yıldızı, Şeref Meselesi ve Çalıkuşu gibi yapımlarda rol aldı.

Netflix yapımı Aşk Taktikleri film serisiyle dijital platform izleyicisinin de ilgisini çeken oyuncu, Ruhun Duymaz ve Zamanın Kapıları dizileriyle de gündeme geldi.