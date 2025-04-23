Televizyon ekranlarında uzun yıllardır yer alan ve son dönemde ATV’de yayınlanan Kardeşlerim dizisindeki "Nebahat Atakul" karakteriyle dikkat çeken oyuncu Simge Selçuk, hem kariyeri hem de özel hayatıyla merak konusu olmaya devam ediyor.

SANAT YOLCULUĞU: TİYATRODAN TELEVİZYONA

1 Ocak 1975 tarihinde Ankara’da doğan Simge Selçuk, oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda tiyatroya duyduğu ilgiyle başladı. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi mezunu olan Selçuk, profesyonel oyunculuğa 1993 yılında, henüz 18 yaşındayken Ferhunde Hanımlar adlı diziyle adım attı.

Ankara’da başlayan oyunculuk serüveni, İstanbul’a taşındıktan sonra televizyon dizileri ve tiyatro sahnelerinde devam etti. Farklı karakterlere hayat veren Selçuk, oyunculuğundaki çeşitlilik sayesinde geniş bir izleyici kitlesi kazandı.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE BURCU

2025 yılı itibarıyla 50 yaşında olan Simge Selçuk, 1.72 cm boyunda ve 55 kilogram ağırlığında. Oğlak burcu olan Selçuk, burcunun özellikleri arasında sayılan disiplin ve kararlılığıyla tanınıyor. Kahverengi gözleri ve sarı saçlarıyla ekranların dikkat çeken yüzleri arasında yer alıyor.

ÖZEL HAYATI: EVLİLİK VE AİLE YAŞAMI

Simge Selçuk, özel yaşamını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Hiç evlenmeyen ve çocuğu bulunmayan oyuncu, verdiği röportajlarda iki kardeş olduklarını ve anne-babasının yollarını ayırdığını belirtmişti.

“KARDEŞLERİM” DİZİSİNDEKİ PERFORMANSIYLA YENİDEN GÜNDEMDE

Son dönemde Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Nebahat Atakul karakteriyle dikkat çeken Selçuk, bu rolüyle izleyiciden tam not aldı. Duygusal ve dramatik yönleriyle öne çıkan karakter, oyuncunun performansını bir kez daha gözler önüne serdi.

Selçuk’un yer aldığı diğer projeler arasında Küçük Kadınlar, Acemi Cadı, Aliye, Ayrılsak da Beraberiz, Güzel Köylü, Canevim ve Kalbimdeki Deniz gibi yapımlar bulunuyor. Her projede farklı bir karaktere bürünen oyuncu, ekranların aranan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

SANATA VE HAYATA BAKIŞI

Simge Selçuk, röportajlarında aşkı "gelip geçici bir enerji" olarak tanımlarken, ilişkilerde anlayış ve uyumu ön planda tuttuğunu ifade ediyor. Sosyal medya kullanımında da benzer bir yaklaşım sergileyen Selçuk, Instagram hesabı üzerinden genellikle projelerine dair paylaşımlar yapıyor ve kişisel yaşamına dair detayları kamuoyuyla paylaşmamayı tercih ediyor.