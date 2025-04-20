İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşanan dehşet verici cinayet kamuoyunu derinden sarstı. Ünlü oyuncu Sevil Akdağ, tartışma yaşadığı arkadaşı Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası Esenyurt’ta yakalanan Akdağ, çıkarıldığı mahkemede adliyeye sevk edildi.

Olay, Elif Kırav’ın evinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre dışarıda vakit geçiren Sevil Akdağ ve Elif Kırav, daha sonra Kırav’ın evine geçti. Burada bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Sevil Akdağ, 29 yaşındaki arkadaşını çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdü. Kırav’ın kafasında, göğsünde ve boynunda derin yaralar tespit edildi.

Cinayetin ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kamera görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Sevil Akdağ olduğunu belirledi. Esenyurt’ta gözaltına alınan Akdağ, emniyette verdiği ifadede, arkadaşının kendisine vurduğunu ve olayın kontrolden çıktığını söyledi. Akdağ, arkadaşının hareketsiz kalmasının ardından panikleyip kaçtığını ifade etti.

3 Temmuz 1993 doğumlu olan Sevil Akdağ, modellik kariyerinin ardından oyunculuğa adım attı. “Enna: Kara Büyü”, “Kulyas: Lanetin Bedeli” ve “Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!” gibi sinema filmlerinde rol alan Akdağ, televizyon ekranlarında ise “Tutunamayanlar”, “Yasak Elma” ve “Benim Tatlı Yalanım” gibi dizilerle tanındı.

Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran olayla ilgili soruşturma sürerken, Sevil Akdağ’ın kariyeri ve kamuoyundaki imajı da ciddi şekilde sarsılmış durumda.