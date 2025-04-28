Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Şenalp, 2003 yılında Çağrıbey Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Şenalp, aynı yıl Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden de mezun olarak çift diploma sahibi oldu. Eğitim hayatına devam eden oyuncu, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler alanında yüksek lisans yapmaktadır.

Aslen İstanbullu olan Serkan Şenalp, sanat dünyasına 2005 yılında adım attı. İlk olarak çeşitli ödüllü reklam projelerinde yer alan oyuncu, televizyon kariyerine atv ekranlarında yayınlanan "İlk Göz Ağrısı" dizisiyle başladı. Geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan çıkışını ise yine atv'de yayınlanan "Selena" dizisinde Ozan karakteriyle gerçekleştirdi. 104 bölüm boyunca ekranda kalan Şenalp, genç izleyicilerin beğenisini topladı.

Şenalp’in televizyon kariyeri farklı yapımlarla devam etti. 2005 yılında "İlk Göz Ağrısı" dizisinde Meriç karakterini, 2006'da "İlk Aşkım"da Ufuk karakterini canlandırdı. 2006-2009 yılları arasında "Selena"da yer aldıktan sonra, 2011'de "Kızım Nerede?" ve "Hayat Devam Ediyor" dizilerinde rol aldı. Aynı yıl "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programında konuk oyuncu olarak kendisini de canlandırdı. 2013 yılında "Yağmurdan Kaçarken" dizisinde Erdi, "Fatih Harbiye" dizisinde ise Bora karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 2014’te "Ezra" dizisinde, 2015 yılında ise "Sen Benimsin" ve "O Hayat Benim" dizilerinde önemli rollerde yer aldı. 2017’de "Yüz Yüze" dizisinde Ali Yanık karakterine, 2018'de "Babamın Günahları" dizisinde ise Ferhat karakterine hayat verdi. 2019 yılında "Uslu Duramayanlar" adlı belgesel projede yer aldı. Son olarak, 2023 yılında başlayan "Kod Adı Kırlangıç" dizisinde Selim karakterini canlandırmaktadır.

Serkan Şenalp, oyunculuğun yanı sıra sunuculuk alanında da kariyer yaptı. Digitürk S’nek kanalında Selin Altay ile birlikte yaklaşık 200 bölüm süren bir talk show programı gerçekleştirdi. Daha önce Kanal 1'de yayınlanan "GençLink" adlı gençlik programını da yine Altay ile birlikte sundu.

Çok yönlü kariyeriyle dikkat çeken Serkan Şenalp, oyunculuk ve sunuculuk performanslarıyla medya dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. 39 yaşındaki oyuncu, Türk televizyon ve sinema sektöründe başarılı projelerde yer almaya devam etmektedir.