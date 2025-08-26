14 Şubat 1982’de İstanbul’da dünyaya gelen Özge Borak, sanatla iç içe bir ailede büyüdü. Babası İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin başkoreografı Selçuk Borak, annesi balerin Buket Borak, kardeşi ise baş dansçı Selim Borak. Küçük yaşta sahneyle tanışan oyuncu, 8 yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü’ne girerek sanat yolculuğuna adım attı.

İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Borak, 2025 yılında girdiği YKS sınavı sonucunda yeniden üniversiteye girme hakkı kazandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki yıl boyunca tatil yapmadan çalıştığını ve hayalini kurduğu bölüme kabul edildiğini duyurdu.

Borak, tiyatro sahnelerinden televizyon ve sinemaya uzanan kariyeriyle tanınıyor.

Rol aldığı bazı oyunlar arasında Caberet, Doğumgünü Partisi, Bakhalar, Mecbur Adam, Bağdat Hatun ve Düğün ya da Davul bulunuyor.

Televizyon ve sinemada ise Ihlamurlar Altında, Eşref Saati, Akasya Durağı, Küçük Kadınlar, Eyvah Eyvah film serisi ve Leyla ile Mecnun projeleriyle geniş kitlelere ulaştı. Borak, 16. Sadri Alışık Ödülleri’nde “Komedi ya da Müzikal En İyi Yardımcı Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

Özge Borak, 2010’da oyuncu Bülent Şakrak ile evlendi ancak aynı yıl boşandı. 2011’de komedyen Ata Demirer ile nişanlanan ve 2012’de evlenen çift, 2014’te yollarını ayırdı. Borak, şu anda evli değil ve kamuoyuna yansıyan bir ilişkisi bulunmuyor.