Ankara doğumlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ozan Çelik, son günlerde arama motorlarında sıkça araştırılan isimlerden oldu. İşte Ozan Çelik hakkında merak edilenler…

Ozan Çelik Kimdir?

Sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu’nda başladı. Birçok önemli projede rol alan Çelik, oyunculuk kariyerini yeni yapımlarla sürdürüyor.

Ozan Çelik Aslen Nereli?

1987 yılında Ankara’da doğan Ozan Çelik, Bilgi Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuk serüvenine Ankara Sanat Tiyatrosu’nda başlayan Çelik, burada bir yıl süren genel eğitimlerin ardından çocuk oyunlarında sahne almaya başladı. İki ila üç sezon boyunca tiyatro oyunculuğuna devam etti.

Ozan Çelik Oynadığı Film-Diziler

Ozan Çelik, ilk sinema deneyimini 2014 yapımı Sivas filminde “Şahin” karakteriyle yaşadı. Bu filmle birlikte sinema dünyasına adım atan Çelik, ilerleyen yıllarda pek çok film ve dizide rol aldı.

Çelik ayrıca Karanlık Gece (2022), Erşan Kuneri (2022), Ela ile Hilmi ve Ali (2022), Dünya Hali (2021), Hamlet (2021), The Cemil Show (2021), Tutunamayanlar (2020), Mavzer (2020), Dengi Dengine (2019), Bizim İçin Şampiyon (2018), Kardeşim Benim 2 (2017) ve Sivas (2013) gibi yapımlarda da izleyiciyle buluştu.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra ışık operatörlüğü de yapan Çelik, tiyatro sahnesinde de aktif olarak yer aldı. O, Hakkari’de Bir Mevsim, Güzel Şeyler Bizim Tarafta ve Medea Kali gibi oyunlarda görev aldı.

Sanat hayatını tiyatro, sinema ve dizi projelerinde sürdürmeye devam eden Ozan Çelik, yeni projelerde de izleyici karşısına çıkmayı sürdürüyor.