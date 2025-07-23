Yalçın, kısa süre sonra X hesabını kapattı. Tartışmaların ardından oyuncunun özel hayatı ve kariyeri de yeniden gündeme geldi.

Minguzzi Paylaşımı Olay Yarattı

Berlin Kaplanı filmindeki Elvan karakteriyle tanınan oyuncu Nihal Yalçın, Mattia Ahmet Minguzzi olayıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. @NiyalApla kullanıcı adıyla X platformunda yaptığı paylaşımda Yalçın, “Bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılmaz kardeşlerim” ifadelerini kullandı.

Paylaşım sonrası kullanıcıların yoğun tepkisiyle karşılaşan Yalçın, bir süre sonra X hesabını kapatarak platformdan ayrıldı.

Nihal Yalçın Kimdir?

29 Mart 1981’de İstanbul’da doğan Nihal Yalçın, Alevi ve Zaza kökenli bir aileye mensup. Kartal’da büyüyen sanatçı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunu. Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı.

Tiyatro kariyerine 2006 yılında “Kurusıkı” adlı doğaçlama tiyatro gösterisiyle başlayan Yalçın, sinema ve televizyon projelerinde de dikkat çeken performanslara imza attı.

Ödüllü Performanslarıyla Tanınıyor

Yalçın, 2012’de rol aldığı “Kurtuluş Son Durak” filmindeki Goncagül karakteriyle Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Aynı yıl Zeki Demirkubuz’un “Yeraltı” filminde Türkan karakteriyle Adana Altın Koza’da ödüle layık görüldü.

2015 yılında “Antabus” adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu seçildi. 2019’da başrolünü üstlendiği “Zuhal” filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Özel Hayatı da Merak Konusu

Yalçın’ın özel hayatı da sıkça gündeme geliyor. Şu ana kadar resmi bir evlilik yapmadığı bilinen oyuncunun çocuğu bulunmuyor. Son dönemde oyuncu Berker Güven ile yaşadığı ilişkiyle magazin dünyasında adından söz ettirdi. İkilinin birlikte tatile çıkması ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, ilişkilerini doğrular nitelikte yorumlandı.

Sosyal Medyada Daha Az Görünür

Sanat üretimi ve politik görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaşmayı tercih eden Nihal Yalçın, özel hayatına dair açıklamalardan ise kaçınıyor. Son olarak Minguzzi olayıyla ilgili yaptığı paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının yoğun tepkisine neden oldu. Gelen eleştirilerin ardından oyuncunun X hesabını kapattığı görüldü.

Sıkça Sorulan Sorular

Nihal Yalçın evli mi? Hayır, evli değil.

Sevgilisi kim? Oyuncu Berker Güven ile ilişki yaşadığı biliniyor.

Çocuğu var mı? Hayır, çocuğu bulunmuyor.

Kökeni nedir? Alevi ve Zaza asıllı.