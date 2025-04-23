62 yaşında hayatını kaybeden Leyla Okay’ın vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Tecrübeli oyuncunun ölüm haberi, sahne aldığı tiyatro oyununun sosyal medya hesabından duyuruldu.

Tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen ismi Leyla Okay, 62 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ani vefatı, sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Okay’ın ölüm haberi, son olarak sahne aldığı tiyatro oyununun sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Leyla Okay, lise yıllarında kendi çabalarıyla başladığı tiyatroya Ankara Devlet Tiyatrosu’nda aldığı eğitimle profesyonel adım attı. İlk oyununu Bozuk Para adlı yapımla Ankara Komedi Sahnesi'nde oynayan Okay, kariyerine Amerikan Kültür ve Birlik Tiyatrosu’nda devam etti.

Okay, Tevfik Yapıcı, Ercan Demirel ve Bülent Yıldıran ile birlikte yer aldığı Kaktüs Kabare topluluğuyla özellikle "Ölelim mi Gülelim mi?" adlı oyunla büyük başarı yakaladı. TRT’de yayınlanan, Mehmet Ali Erbil’in sunduğu "Yakıştır" programında da doğaçlama yeteneğiyle beğeni topladı.

1989 yılında kamera önü oyunculuğa adım atan Leyla Okay, “Dostlarımız” dizisiyle televizyon ekranlarına merhaba dedi. Ardından Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular, Yamak Ahmet, Yalancı Bahar, Anne ve son olarak Teşkilat gibi pek çok sevilen dizide rol aldı.

Leyla Okay’ın vefat nedeni ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, sanatçının ani ölümü sevenleri ve meslektaşları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Usta oyuncunun hayatına ve sanatına duyulan saygı, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla da kendini gösterdi.