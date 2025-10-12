Sanat dünyasında hem tiyatro hem de televizyon ekranlarında kendine yer edinen Irmak Ünal, son günlerde arama motorlarında sıklıkla aranan isimlerden biri oldu. Peki Irmak Ünal kimdir? Irmak Ünal’ın sevgilisi kimdir? Irmak Ünal kaç yaşında? Irmak Ünal babası kim? Detaylar haberimizde…

Irmak Ünal Kimdir?

1977 yılında Ankara’da dünyaya gelen Irmak Ünal, ilkokul ve ortaokul eğitimini Yükseliş Koleji’nde tamamladı. Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenim gördüğü yıllarda radyoculuğa ilgi duymaya başladı. Radyo Bilkent’in kuruluşunda pay sahibi olan Ünal, ardından Radyo Mydonese’da kendi hazırlayıp sunduğu programlarla radyoculuk deneyimini pekiştirdi.

Irmak Ünal Eğitim Hayatı

1998 yılında San Francisco’daki Academy of Art Üniversitesi’nde Sinema Televizyon Bölümü’ne başlayan Ünal, 2002 yılında diplomasını aldı. 2000 yılında Bela Theatre Union ile bir sezon boyunca “Demon Industry” adlı oyunla tiyatro sahnesine çıktı.

2002 yılında Türkiye’ye dönerek “Kampüsistan” adlı yapımla tanınmaya başlayan Ünal, ardından “Haziran Gecesi”, “Nehir”, “Ahh İstanbul”, “Arka Sokaklar”, “El Gibi” ve “Acı Hayat” gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2007 yılında Mehmet Ali Erbil ile birlikte “Eyvah Çocuklar” adlı çocuk programını sundu.

Irmak Ünal Babası Kim?

Irmak Ünal, oyuncu Cihan Ünal’ın kızı olarak da tanınıyor. Emre Karabacak ile evli olan Ünal’ın Kayla ve Vadi adında iki çocuğu bulunuyor.

Irmak Ünal Oynadığı Dizi ve Filmler:

Ünal, 2000 yılında “Mazlum” filmiyle sinema kariyerine adım attı. Televizyon ve sinema yapımları arasında “Kampüsistan” (2003), “Haziran Gecesi” (2004), “Nehir” (2005), “Acı Hayat” (2006), “Ahh İstanbul” (2006), “El Gibi” (2007), “Eyvah Çocuklar” (2007), “Arka Sokaklar” (2008), “Kağıt” (2008), “Ayakta Kal” (2008), “Kötüler Konağı” (2008), “Sizi Seviyorum” (2008), “Aşk Üçgeni” (2009) ve “Çığlık Çığlığa Bir Sevda” (2009) yer alıyor.