Oyunculuğa olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Okur, hem sahne hem ekran çalışmalarında sergilediği başarılı performanslarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

İZMİR’DE DOĞAN BİR SANATÇI

Gözde Okur, 4 Mayıs 1980 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Oyunculuğa olan ilgisini eğitimle pekiştiren Okur, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı’ndan 2005 yılında mezun oldu. Aynı yıl itibarıyla profesyonel oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde ve televizyon dizilerinde adım attı.

EKRAN YOLCULUĞU “AVRUPA YAKASI” İLE BAŞLADI

İlk televizyon deneyimini 2002 yılında “En Son Babalar Duyar” dizisinde yaşayan Gözde Okur, geniş kitlelerce 2004 yılında rol aldığı “Avrupa Yakası” dizisiyle tanındı. Daha sonra “Zengin Kız Fakir Oğlan”, “Güldür Güldür Show”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ve “Sipahi” gibi yapımlarda farklı karakterlere hayat verdi.

TİYATRODA DA AKTİF ROL ALDI

Okur, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu olarak da sahne aldı. “Çılgın Dünya”, “Ölüleri Gömün”, “Herkesin Bildiği Sırlar” gibi oyunlardaki performansıyla tiyatro izleyicisinin de beğenisini kazandı.

ROL ALDIĞI BAZI DİZİ VE FİLMLER

Gözde Okur’un rol aldığı bazı yapımlar şu şekilde:

Diziler:

Avrupa Yakası (2004), Zengin Kız Fakir Oğlan (2012–2015), Bahtiyar Ölmez (2017), Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2019–2020), Güldür Güldür Show (2021–2022), Sipahi (2022)

Filmler:

Maskeli Beşler: İntikam Peşinde (2005), N’apcaz Şimdi? (2012), Böcek (2014), Evlenmeden Olmaz (2015), Yarım (2015)

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Kamuoyunda merak edilen fiziksel özelliklerine dair bilgiler ise şu şekilde:

Boy: 1.70 cm

Kilo: 56–58 kg aralığında

ÖZEL HAYATI

Gözde Okur’un özel hayatı hakkında kamuoyuna yansıyan sınırlı bilgi bulunmaktadır. Oyuncunun evli olup olmadığına veya bir ilişkisinin olup olmadığına dair net bir açıklama yer almamaktadır.