Aksüyek 24 Temmuz 1987 yılında İzmir Karşıyaka'da doğdu. 33 yaşındaki oyuncu Dilara Aksüyek Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

İlk rolü 2012 senesinde "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri yer almıştır. 2013 senesinde Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi rol aldıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterin de yer aldı.

Leyla Dizisindeki Rolü

Serap karakterini Dilara Aksüyek oynuyor. Tufo ile çocukluk yıllarından beri görüşmektediler. Lise yıllarından itibaren de sevgili olurlar. Her konuda aklı ve mantığıyla hareket eden Serap için Tufo yalnızca duygularıyla davrandığı hassas noktasıdır. Tufo’yla evlilik hazırlıkları yaptıkları sırada Tufo’nun hayatına Nur’un girmesiyle şartlar değişir.