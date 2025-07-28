Tam adı Deniz Özlem Durmaz olan oyuncu Özlem Durmaz, 19 Kasım 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Durmaz, üniversite eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi’nden mezun olarak tamamladı.

Deniz Durmaz, oyunculuk kariyerine tiyatro ile başladı. Ankara tiyatrolarında yer alan Durmaz, daha sonra televizyon oyunculuğuna yöneldi.

İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı ‘Deniz Yıldızı’ dizisiyle gerçekleştirdi. Bu diziyle büyük bir ün kazanan Durmaz, oynadığı ‘Esra’ karakteriyle hafızalara kazındı.

Tekelleşmeye İsyan

Karagül, Alın Yazım gibi yapımlarda rol alan Deniz Durmaz, Bahar Şahin'in setlerde yaşadıklarını anlatmasının ardından sosyal medya hesabından sitem etti.

Bahar Şahin'in Zalim İstanbul setinde Mine Tugay tarafından sette mobinge uğradığını iddia etmesinin ardından oyuncularda bir bir sektörde yaşadıklarını anlatmaya başladı.

Oyuncu Deniz Durmaz da çok sevdiği oyunculuğu bir türlü yapamadığını ve önünün kesildiğini iddia etti.