Denizli’de doğan Deniz Barut, voleybolla başladığı yolculuğunu ekran önüne taşıdı. Televizyon dizileri, sinema filmleri ve sunuculuk kariyeriyle tanınan Barut, aynı zamanda edebiyatla da ilgileniyor.

Deniz Barut Kimdir?

Oyuncu ve sunucu Deniz Barut, 29 Mart 1983’te Denizli’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra, lisede voleybol tutkusunu sürdürmek üzere İzmir’e taşındı. 1997 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldı ve ikinci oldu. Bu süreçte modellik kariyerine de adım atan Barut, 2000 yılında profesyonel voleybolu bırakarak İstanbul’a taşındı.

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğraf ve Video Yapımcılığı bölümünden mezun olan Barut’un fotoğrafları, Türkiye’deki çeşitli sergilerde yer aldı. İstanbul’a yerleşmesinin ardından Can Gürzap’ın Diyalog Enstitüsü’nde konuşma ve diksiyon, Şahika Tekand’ın Stüdyo Oyuncuları’nda ise oyunculuk eğitimi aldı. Barut, Star TV’de haber, spor ve yaşam tarzı programları sunarak ekran önünde profesyonel kariyerine başladı.

Deniz Barut Evli Mi? Deniz Barut'un Eşi Kim?

Barut’un oyunculuk kariyeri 2006 yılında “Kaybolan Yıllar” dizisiyle başladı. Ardından Lale Devri, Kara Para Aşk ve Avlu gibi birçok popüler dizide rol aldı. Son dönemde ise Kuruluş Osman ve Ateş Kuşları gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı. Sinema kariyerinde ise Sesinde Aşk Var, Baba Parası ve Poyraz Karayel: Küresel Sermaye gibi projelerde yer aldı.

2018 yılından itibaren Kafka Okur dergisinde yazıları yayımlanan Barut, edebiyat alanında da üretim yapıyor. 2005 yılında yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen Barut’un bu evlilikten iki çocuğu oldu. Çift, 2019 yılında yollarını ayırdı.

Deniz Barut Oynadığı Filmler - Diziler

Dizi

2002 – Dadı (Star TV)

2006-2007 – Kaybolan Yıllar

2010 – Elde Var Hayat (TRT 1)

2011 – Anneler ile Kızları (Star TV)

2012-2014 – Lale Devri (FOX)

2014-2015 – Kara Para Aşk (atv)

2015 – Son Çıkış (TRT 1)

2016 – Hayatımın Aşkı (Kanal D)

2018-2019 – Avlu (Star TV)

2019 – Hekimoğlu (Kanal D)

2020-2021 – Sol Yanım (Star TV)

2021-2022 – Destan (atv)

2022-2023 – Kuruluş Osman

2023-2024 – Ateş Kuşları

Sinema:

2017 – Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

2018 – Nezih Bir Film

2019 – Sesinde Aşk Var

2020 – Baba Parası