20 Nisan 1991 tarihinde İstanbul’da doğdu. Aslen Erzincanlı olan Bestemsu Özdemir, 2,5 yaşında anne ve babasının boşanmasının ardından anneannesi ile Ankara'da yaşadı.

Daha sonra annesinin yanına İstanbul'a döndü ve Saint Benoît Fransız Lisesi'nde öğrenim gördü. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümünde tamamladı.

Bir ajansa kaydolan Özdemir, Mavi için modellik yaptı, kısa bir süre sonra modelliği bıraktı. Menajer Cem Tatlıtuğ ile tanışmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı ve ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Araf Zamanı ve Sakarya Fırat dizileri ile edindi. Kara Para Aşk, Analar ve Anneler, Meryem ve Ege’nin Hamsisi, Tabula Rosa, Biz Size Döneriz ve Güvercin gibi projelerde rol aldı.