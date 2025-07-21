1997 senesinde doğdu Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Artvinli olan Şahin, İstanbul’a gelmesinden sonra ilk oyunculuk eğitimini aldı.

Baharşahin (2)

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Okul dönemlerinde tiyatro alanında yer edindi. İlk oyunculuk sürecini 2015 senesinde O Hayat Benim dizisiyle adım attı. Sonradan Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde bulundu. 2019-2020 seneleri arasında Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterin de oynadı.

Bahar Şahin’in Yer Aldığı Diziler

  • O Hayat Benim Müge Atahan
  • Lise Devriyesi Işıl Yılmaz
  • Kayıt Dışı İnci
  • Servet Ferah Feza
  • Zalim İstanbul Ceren Yılmaz Karaçay

Kaynak: Haber Merkezi