1997 senesinde doğdu Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Artvinli olan Şahin, İstanbul’a gelmesinden sonra ilk oyunculuk eğitimini aldı.
Okul dönemlerinde tiyatro alanında yer edindi. İlk oyunculuk sürecini 2015 senesinde O Hayat Benim dizisiyle adım attı. Sonradan Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde bulundu. 2019-2020 seneleri arasında Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterin de oynadı.
Bahar Şahin’in Yer Aldığı Diziler
- O Hayat Benim Müge Atahan
- Lise Devriyesi Işıl Yılmaz
- Kayıt Dışı İnci
- Servet Ferah Feza
- Zalim İstanbul Ceren Yılmaz Karaçay