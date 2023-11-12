Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat 1. Amatör Küme Ligi B grubu takımlarından Yozgatspor 1959 FK, Sorgun 1071spor’u konuk etti.

Yozgat dış sahada oynanan mücadelede Sorgun 1071 spor penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Kırmızı-Siyahlı ekip bu gole ilk yarıda cevap vererek skoru 1-1 getirdi.

İkinci yarıda da her iki takımın geliştirdiği ataklardan gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Ligde 6 puanla zirveyi paylaşan iki takım puanlarını 7’ye yükselterek zirve yarışını sürdürdüler.

Yozgat 1. Amatör Küme Ligi B grubunda üçüncü haftanın toplu sonuçları şu şekilde:

Yozgatspor 1959 FK-Sorgun 1071spor 1-1

Paşaköy Gençlikspor-Yozgat İl Özel İdare 0-3

Sorgun Gençlikspor-Bişekspor 2-4

Boğazlıyan Şekerspor-Kale Gençlikspor 1-5

Yerköy Bağlarbaşı Köselispor-Tuzkaya FK 2-2