Yozgat 1. Amatör Küme Ligi B grubu takımlarından Yozgatspor 1959 FK, Sorgun 1071spor’u konuk etti.
Yozgat dış sahada oynanan mücadelede Sorgun 1071 spor penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Kırmızı-Siyahlı ekip bu gole ilk yarıda cevap vererek skoru 1-1 getirdi.
İkinci yarıda da her iki takımın geliştirdiği ataklardan gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Ligde 6 puanla zirveyi paylaşan iki takım puanlarını 7’ye yükselterek zirve yarışını sürdürdüler.
Yozgat 1. Amatör Küme Ligi B grubunda üçüncü haftanın toplu sonuçları şu şekilde:
Yozgatspor 1959 FK-Sorgun 1071spor 1-1
Paşaköy Gençlikspor-Yozgat İl Özel İdare 0-3
Sorgun Gençlikspor-Bişekspor 2-4
Boğazlıyan Şekerspor-Kale Gençlikspor 1-5
Yerköy Bağlarbaşı Köselispor-Tuzkaya FK 2-2Kaynak: Haber Merkezi