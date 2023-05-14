Yozgat Merkezde oyunu kullanan Milletvekili Adayı Akgül ve Milletvekili Adayı Şahan, seçimin Yozgat’a ve Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyerek açıklamada bulundular.

“Oyumuzu kullandık”

Milletvekili adayı Akgül açıklamada da bulundu. Akgül açıklamasında, “Haydi Bismillah. Başlasın Türkiye yüzyılı. Yozgat Merkez’de oyumuzu kullandık. Seçimlerimiz ülkemize, milletimize ve Yozgat’ımıza hayırlı olsun. Türkiye sana emanet” şeklinde konuştu.

“Şimdi Türkiye Yüzyılı”

Süleyman Şahan ise açıklamasında, “Şimdi Türkiye Yüzyılı. Seçimlerimiz ülkemize, milletimize ve Yozgat’ımıza hayırlı olsun”ifadelerini kullandı. Haber Merkezi