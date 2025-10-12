Oya Unustası, ‘Güller ve Günahlar' dizisinde Berrak karakterini canlandırıyor. Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar'da Murat Yıldırım ile Cemre Baysel başrolleri paylaşıyor.
Oya Unustası Nereli Kaç Yaşında?
Oya Unustası 31 Mart 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.
Oya Unustası Kimdir?
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni bitirdi ve oyunculuk, sahne sanatları alanında Ayla Algan'dan eğitim aldı. 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ilk 20'ye girdi.
İlk oyunculuk deneyimini, Kaybedenler Kulübü adlı filmde küçük bir rol ile yaşadı.
Oya Unustası'nın Oynadığı Diziler
2011 İzmir Çetesi
2012 Akasya Durağı
2013 Sevdaluk
2014 Beyaz Karanfil
2015 Kalbim Ege'de Kaldı
2018 Diriliş Ertuğrul
2018 Masum Değiliz
2019-2021 Hercai
2024 Ömer
2025 Sen Ağlama İstanbul