Oya Unustası, ‘Güller ve Günahlar' dizisinde Berrak karakterini canlandırıyor. Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar'da Murat Yıldırım ile Cemre Baysel başrolleri paylaşıyor.

Oya Unustası Nereli Kaç Yaşında?

Oya Unustası 31 Mart 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Oya Unustası Kimdir?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni bitirdi ve oyunculuk, sahne sanatları alanında Ayla Algan'dan eğitim aldı. 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ilk 20'ye girdi.

İlk oyunculuk deneyimini, Kaybedenler Kulübü adlı filmde küçük bir rol ile yaşadı.

Oya Unustası'nın Oynadığı Diziler

2011 İzmir Çetesi

2012 Akasya Durağı

2013 Sevdaluk

2014 Beyaz Karanfil

2015 Kalbim Ege'de Kaldı

2018 Diriliş Ertuğrul

2018 Masum Değiliz

2019-2021 Hercai

2024 Ömer

2025 Sen Ağlama İstanbul