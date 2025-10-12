Oya Unustası, ‘Güller ve Günahlar' dizisinde Berrak karakterini canlandırıyor. Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar'da Murat Yıldırım ile Cemre Baysel başrolleri paylaşıyor.

Oya Unustası

Oya Unustası Nereli Kaç Yaşında?

Oya Unustası 31 Mart 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Oya Unustası2-1

Oya Unustası Kimdir?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni bitirdi ve oyunculuk, sahne sanatları alanında Ayla Algan'dan eğitim aldı. 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ilk 20'ye girdi.

İlk oyunculuk deneyimini, Kaybedenler Kulübü adlı filmde küçük bir rol ile yaşadı.

Oya Unustası3

Oya Unustası'nın Oynadığı Diziler

2011 İzmir Çetesi

2012 Akasya Durağı

2013 Sevdaluk

2014 Beyaz Karanfil

2015 Kalbim Ege'de Kaldı

2018 Diriliş Ertuğrul

2018 Masum Değiliz

Turgay Erdem kimdir? Turgay Erdem kaç yaşında, hangi partiden, neden gözaltına alındı?
Turgay Erdem kimdir? Turgay Erdem kaç yaşında, hangi partiden, neden gözaltına alındı?
İçeriği Görüntüle

2019-2021 Hercai

2024 Ömer

2025 Sen Ağlama İstanbul

Kaynak: Haber Merkezi