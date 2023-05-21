Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri ülkemiz için çok önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Öçal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Ülkemiz için çok önemli olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla gümrüklerde oylarını kullanmak üzere yola çıkan ilçemiz merkezindeki ve köylerimizdeki gurbetçi vatandaşlarımızın vatan, bayrak ve millet sevgisini kelimelerle anlatmak mümkün değil.Bu kritik süreçte gösterdikleri kararlılığın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunun bütün vatandaşlarımız için örnek teşkil etmesi gerektiğini ve her bir bireyimizin oylarını kullanmak için istisnasız sandıklara gitmesi gerektiğini düşünüyorum.Bu sebeplerden ötürü ben şahsım adına her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir