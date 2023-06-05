Ovakent Atatürk İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen "Renkli Düşler Resim Sergisi" projesi, öğrencilere geleneksel Türk sanatlarını tanıtmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Ebru sanatı, minyatür sanatı, hat sanatı, çini sanatı ve kağıttelkari gibi geleneksel Türk sanatlarının ön plana çıktığı sergide, öğrencilerin el emeği göz nuru eserleri büyük bir ilgiyle karşılandı. Sergide yer alan eserler, öğrencilerin yaratıcılığını ve sanatsal yeteneklerini sergileme fırsatı buldukları bir platform oldu.

Serginin açılışına Kaymakam Recep Aydın, Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmalarında, projeyle öğrencilere sanata olan ilginin artırılması ve geleneksel Türk sanatlarının korunup yaşatılmasının önemi vurgulandı.

Sergiye ev sahipliği yapan Ovakent Belediye Başkanlığı, projenin gerçekleştirilmesine sağladığı destek dolayısıyla öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Belediye başkanı Yusuf Büyük, "Bu tür etkinliklerle genç nesillerin sanata olan ilgilerini artırmak ve Türk kültürünü yaşatmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Öğrenciler ise projede yer almanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ettiler. Eserlerini sergileme fırsatı bulmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, sanata olan ilgilerinin artmasına ve yeteneklerini geliştirmeye devam edeceklerini belirttiler.

"Renkli Düşler Resim Sergisi" projesi, sanata ve geleneksel Türk sanatlarına ilgi duyan gençleri teşvik etmeyi amaçlayan önemli bir etkinlik oldu. Projede yer alan öğrenciler, geleneksel Türk sanatlarının zenginliğini keşfetme fırsatı buldular. Ebru sanatıyla suluboya ve mürekkep kullanarak renkli ve etkileyici desenler oluşturdular. Minyatür sanatında ise detaylı ve küçük boyutlu resimler yaparak bu özel sanatın inceliklerini deneyimlediler. Hat sanatıyla kalem ve mürekkep kullanarak yazı ve desenlerle süslemeler yaptılar. Çini sanatında çini boyaları kullanarak seramiklere renkli desenler kazandırdılar. Kağıttelkari çalışmalarıyla da ince kağıt şeritlerini kullanarak çeşitli figürler ve motifler oluşturdular.

Proje, öğrencilere sanatın farklı alanlarını tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda yaratıcılıklarını geliştirme ve estetik duygularını besleme imkanı sağladı. Sergiye katılan Kaymakam, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerin gösterdiği yetenek ve emek karşısında gurur duyduklarını ifade ettiler.

Öğrencilerin aileleri de sergiye büyük ilgi göstererek çocuklarının sanatsal yeteneklerini görme fırsatı buldular. Etkinlik, velilerin çocuklarının sanata olan ilgisini desteklemesine ve onları gelecekte sanatla daha da ilgilenmeye teşvik etmesine yardımcı oldu.

"Renkli Düşler Resim Sergisi" projesi, eğitim ve sanatın bir araya geldiği önemli bir etkinlik olarak öne çıktı. Öğrencilerin geleneksel Türk sanatlarıyla tanışması, bu sanatların gelecek nesillere aktarılması ve sanata olan ilginin artması amacıyla gerçekleştirilen proje, Ovakent Belediyesi ve diğer paydaşların destekleriyle başarıyla tamamlandı. Bu tür etkinliklerin devam ederek daha da geniş kitlelere ulaşması ve Türk sanatlarının yaşatılmasına katkı sağlaması umut ediliyor. Haber Merkezi