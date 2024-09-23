19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Boğazlıyan’da, gaziler, şehit yakınları ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) alan çocuklar için Ovakent Beldesi’nde özel bir etkinlik düzenlendi.

Okul Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde, yüz boyama, Survivor temalı yarışmalar, müzik dinletisi ve yemek programı gibi çeşitli aktiviteler yer aldı.

Survivor yarışması sonunda kazanan takıma kupa, çocuklara ise madalya ve katılım belgeleri, programa katılan protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Etkinliklerin ardından Esenli Bilal Şahin Huzurevi’ni ziyaret eden katılımcılar, huzurevinde misafir edilen yaşlılarla bir araya geldi. Ayrıca Yenifakılı ilçesinde ikamet eden Kırgız vatandaşlarının otağları ziyaret edilerek el dokuması halılar incelendi ve okçuluk denemeleri yapıldı.

Gaziler Günü kapsamında gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikler, gaziler, şehit yakınlarına ve çocuklara keyifli anlar yaşatıldı.