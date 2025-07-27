Sıfır kilometre araçların yanı sıra ikinci el otomobil fiyatlarında da ciddi artışlar gözlemlenirken, bu durum hem alıcılar hem de satıcılar arasında tartışmalara neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan yeni ÖTV uygulamasında araçların motor hacmi, matrahı, yakıt tipi, emisyon değeri ve menzil gibi teknik kriterler dikkate alınarak yeni vergi dilimleri belirlendi. Elektrikli araçların ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e yükselirken, ticari araçlar ve lüks SUV modellerde de vergi artışları dikkat çekti. Örneğin, kamyon ve kamyonet gibi araçlarda vergi oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarıldı.

Bu gelişmeler, sıfır araç fiyatlarını doğrudan etkilediği gibi otomobil firmalarının çevrim içi fiyat listelerini geçici olarak kaldırmalarına da yol açtı.

İkinci Elde Sert Yükseliş

Yeni düzenlemenin ardından ikinci el otomobil piyasasında da hareketlilik arttı. Mynet’in haberine göre, ilan sitelerinde fiyatların hızlı şekilde yükseldiği görüldü. Birçok araç sahibi, elindeki otomobillerin fiyatını artırarak satışa sundu.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu artışlar, kullanıcıları ikiye böldü. Kimileri fiyat artışlarını normal karşılarken, bazı kullanıcılar rakamların gereğinden fazla yükseldiğini ve piyasanın suni olarak şişirildiğini savundu.

Vatandaşlar Tepkili

İkinci el araç almak isteyen vatandaşlar, araç fiyatlarının bir anda neredeyse iki kat fiyatının arttığını söyleyerek fırsatçılara müdahale edilmesini istedi.