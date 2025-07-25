Meclis'te kabul edilen en düşük ÖTV oranı yürürlüğe yüzde 80 yerine yüzde 70 olarak girdi. Elektrikli otomobillerde ise en düşük oran yüzde 10’dan yüzde 25’e çıktı. Düzenlemeyle yerli üretim modellerin fiyatı düşerken ithal modellerinki arttı. İkinci el otomobil fiyatlarına etkisinin ne olacağı ise merak edilmeye başlandı.

Türkiye otomotiv sektöründe uzun süredir beklenen yeni özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemesi, Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte araçlardaki teknik kritere göre kademeli ve detaylı bir yapı geldi.

Yüzde 75, yüzde 90, yüzde 100 ve yüzde 170 gibi yeni oranlar hayata geçirildi. Öte yandan, plug-in hibrit otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 30’dan yüzde 45’e yükseltildi. Elektrikli otomobillerde ise en düşük oran yüzde 10’dan yüzde 25’e çıktı. Yeni sistemin dikkat çeken bir diğer kısmı ise bugüne kadar vergi oranlarında 1,6 litre motor hacmi eşik görevi görürken, artık bu hesaba 1,4 litre motor hacminin de dâhil edilmesi oldu.

İndirim Bekleniyor

Bazı modellerde küçük indirimler yaşanırken orta ve üst segment otomobillerde ciddi fiyat artışların yaşanması bekleniyor. İndirim görebilecek araçlar arasında yerli üretim olarak ön plana çıkan Fiat Egea 1.4 Fire, Renault Clio 1.0 ve Hyundai i10/i20 baz versiyonları bulunuyor. Söz konusu modelleri yeni matrah dilimlerine girmeleriyle ÖTV oranlarının %80’den %70-75’e düşmesi beklenirken bu da fiyatlara indirim olarak yansıyacak.

Elektirkli Araçlarda Yüzde 25

Zam görecek araçların başında ise ÖTV oranı %10’dan %25’e çıkarılan elektrikli araçlar yer alıyor. Togg T10X’te %10-14 arası fiyat artışı beklenirken Tesla Model Y için %13 civarında bir fiyat yükselişi ön görülüyor.