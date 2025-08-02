Togg’un SUV modeli T10X satış rekorları kırıyor. ÖTV zamlı yeni fiyat listesi paylaşıldı.

Geçtiğimiz hafta yapılan ÖTV düzenlemesi sonrası sessizliğini koruyan Togg, en çok satan T10X’in zamlı fiyatını netleştirdi.

ÖTV’den kaynaklı artışın yanı sıra Togg’un da zam yaptığı T10X’in yeni fiyatı elektrikli araç piyasasında satış trendlerini de değiştirebilir.

TOGG T10X’in ÖTV Zamlı Fiyat Listesi

Düzenlemeden önce T10X’in başlangıç fiyatında 400 bin lirayı aşan artış görüntülendi.

2025 Ağustos itibarıyla yeni siparişlerde ön ödeme tutarı 60 bin liradan 100 bin liraya çıkarıldı.

Yüzde 13,8 Zam Yapıldı

Zamlardan sonra yapılan hesaplamaya göre, ÖTV dilimindeki artışın yanı sıra T10X’in vergisiz fiyatına da yüzde 13,8 oranında zam yapıldı.

TOGG T10X’in Yeni Fiyatı

TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil

Eski fiyatı: 1.440.000 TL

ÖTZ zamlı yeni fiyatı: 1.862.000 TL

TOGG T10X V1 RWD Uzun Menzil

Eski fiyatı: 1.680.000 bin TL

ÖTV zamlı yeni fiyatı: 2.172.000 TL

V2 RWD’lerde 500 Bini Aşan Artış

Togg, T10X'in en pahalı versiyonu olan V2 RWD Uzun Menzil seçeneğinde ise 500 bin liranın üzerinde artış yaşandı.

T10X’in uzun menzil versiyonunun yeni fiyatı 2 milyon 428 bin lira olarak belirlendi.

Trumore uygulamasında bulunan sipariş sayfasında, V2 RDW Uzun Menzil versiyonunun bugünkü anahtar teslim fiyatının 2.428.000 lira olduğu görülüyor.

Bu durum yüzde 25 olan yeni ÖTV diliminin üst sınırına fazlasıyla yakın.

Söz konusu versiyonu Meridian Premium Ses Sistemi ve Panoramik Cam Tavan ile tercih etmek istenilirse fiyat 3,1 milyon liranın üzerine çıkıyor.

Ağustos Ayına Özel Kampanya TOGG’dan

Togg, Ağustos ayında bireysel kullanıcılara T10X V2 için 1 milyon 500 bin lira krediye 48 ay vadeli, kurumsal kullanıcılara ise 1 milyon 750 bin lira krediye 48 ay vadeli fırsatlar sunuyor.

250 bin TL kredi için %0 faizli, 12 ay vadeli, aylık 20 bin 883 TL taksitli, 1 milyon 500 bin TL kredi için %2,99 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 69.439 TL taksitli, 1 milyon TL kredi için ise %2,89 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 45.280 TL taksitli seçeneklerden faydalanılabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar ise ağustos ayı boyunca T10X V2 modeline, 1 milyon 750 bin TL krediye %3,09 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 72.419 lira taksitli seçenekle sahip olabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar da isterse tıpkı bireysel kullanıcılar gibi %0 faizli 12 ay vadeli 250 bin lira krediden yararlanabiliyor.