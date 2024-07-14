Türkiye'de araç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için maliyetler artıyor. Bankalar, araç kredisi çeken müşterilerinden kasko poliçesi yaptırmalarını zorunlu kılıyor ve bu poliçelerin bankalardan alınmasını şart koşuyor.

Bankalar, araç kredisi alan müşterilerinin kasko poliçelerini kendi bünyelerinde yapmalarını isteyerek, bu poliçelerin ücretlerini otomatik olarak müşterinin hesabından veya kredi kartından tahsil ediyor. Vatandaşlar, dışarıda daha uygun fiyatlarla kasko poliçesi almak istediklerinde ise kredi kullanamama riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Tüketici dernekleri, tüketicilerin serbest piyasa koşullarında istedikleri acenteden kasko poliçesi yaptırma özgürlüğüne sahip olduklarını vurguluyor. Ayrıca, bankaların zorunlu kasko taleplerine karşı tüketicilerin hukuki yollarla mücadele edebileceklerini belirtiyorlar. Hukukçular ise bankaların kendilerini garanti altına almak için kasko poliçesini zorunlu tutabileceğini ancak tüketicinin bu poliçeyi bankadan değil, istediği herhangi bir acenteden yaptırabileceğini ifade ediyor.