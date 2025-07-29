Fiat Türkiye, Egea satın almak isteyen müşterilerine özel, 12 ay vadeli ve faizsiz taşıt kredisi kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya ile birlikte sıfır araç sahibi olmak isteyen tüketicilere hem vergi indirimi hem de finansman kolaylığı sağlanmış oldu.

Marka tarafından yapılan açıklamada, “Tanoto'da sınırlı sayıda Egea modelleri 150.000 TL’ye 12 ay %0 faizli kredi ile sizi bekliyor” ifadelerine yer verildi. Kampanya kapsamında, müşterilere 150 bin TL’lik kredi için 12 ay boyunca aylık 12.500 TL ödeme imkânı sunuluyor. Toplam geri ödeme, faizsiz yapısıyla kredi tutarını aşmıyor ve 150 bin TL olarak sabit kalıyor.

Fiyatlar 949 Bin TL’ye Geriledi

ÖTV matrah güncellemesi sonrasında Fiat Egea’nın başlangıç fiyatlarında yaklaşık 50 bin TL'lik bir düşüş yaşandı. Önceki fiyatı 1 milyon TL’ye yaklaşan Egea sedan modelleri, düzenlemenin ardından 949 bin TL seviyesine kadar geriledi.

800 Bin TL'si Olan Sıfır Egea Alabiliyor

Yeni fiyatlandırma ve kredi kampanyası sayesinde, araç almak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat doğdu. 800 bin TL peşinatı olan bir tüketici, kampanya kapsamındaki faizsiz 150 bin TL kredi desteğiyle sıfır kilometre Fiat Egea sedan modeline sahip olabiliyor.

Kampanya Sınırlı Sayıda Araç İçin Geçerli

Fiat yetkilileri, kampanyanın yalnızca stoklarla sınırlı olduğunu ve ilgili kredi desteğinin Tanoto yetkili satıcılarında geçerli olduğunu belirtti. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, en kısa sürede yetkili bayilere başvurması tavsiye edildi.

Fiat’ın sunduğu bu çift avantaj, ekonomik şartlar nedeniyle araç alımını erteleyen birçok tüketici için önemli bir alternatif oluşturuyor.