Ülkemizde popülerliği olan araba markalarında bazılarının yeni fiyat oranlarını henüz bildirilmedi. ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete de yayımlanarak duyuruldu.

Bütün markalar bu güncelleme sonrası fiyatları geçici olarak erişime kısıtladı. Peki fiyatı artan araçlar hangileri işte detaylar…

Türkiye de oldukça fazla kullanıcısı olan bazı marka sahipleri düzenleme haberi yayımlanmasına rağmen henüz net fiyatlarını bildirmedi.

Bu markalar arasında Renault ve Toyota gibi markalar da bulunuyor. Yayımlanan haberlere göre kimi markalarda az oranda indirim varken kimisinde büyük bir zam söz konusudur. Fiyatı yükselen modeller kampanyasız fiyatları ele alındı.

Bazı modeller yüzde 10’un üzerinde fiyat yükselmesi gerçekleştirdi.

Ayrıca elektrikli ve hibritli araçlarda ki zam oranları şaşırttı. Örneğin Volkswagen’in ID serisi, BYD’nin Dolphin ve Seal modelleri ÖTV düzenlenmesinde en fazla etkilenenler arasındadır.

Model 1 Temmuz Fiyatı ÖTV Sonrası Fiyatı Egea Cross 1.129.900 TL 1.190.520 TL (5.37%) 600 1.689.900 TL 1.740.428 TL (2.99%) Yeni Mokka 1.799.000 TL 1.818.000 TL (1.06%) Astra 1.932.000 TL 1.983.000 TL (2.64%) Yeni Grandland 2.308.000 TL 2.331.000 TL (1.00%) Qashqai 2.240.100 TL 2.529.500 TL (12.91%) Juke 1.499.500 TL 1.507.100 TL (0.51%) Tiguan 2.625.000 TL 2.901.000 TL (10.51%) Yeni Tayron 2.830.000 TL 3.127.000 TL (10.49%) ID.4 1.923.000 TL 2.184.000 TL (13.56%) Passat 2.909.000 TL 3.070.000 TL (5.53%) ID.7 3.472.000 TL 3.975.000 TL (14.47%) e-208 1.632.000 TL 1.853.696 TL (13.61%) e-308 1.893.500 TL 2.198.000 TL (16.08%) Yeni 3008 2.594.500 TL 2.738.255 TL (5.55%) Yeni 5008 2.975.000 TL 3.139.894 TL (5.54%) HR-V e:HEV 2.135.000 TL 2.225.000 TL (4.21%) Civic 1.998.000 TL 2.248.000 TL (12.51%) DOLPHIN 1.435.000 TL 1.629.500 TL (13.55%) ATTO3 1.795.000 TL 2.038.500 TL (13.56%) SEAL U DM-i 2.115.000 TL 2.358.000 TL (11.49%) SEAL 1.925.000 TL 2.186.000 TL (13.54%) HAN 3.899.000 TL 4.261.750 TL (9.32%) TANG 4.425.000 TL 4.837.000 TL (9.30%) e-C3 1.129.900 TL 1.300.000 TL (15.06%) e-C4 1.745.000 TL 1.985.000 TL (13.75%) e-C4 X 1.731.000 TL 1.969.000 TL (13.75%) C5 Aircross SUV 2.189.000 TL 2.199.000 TL (0.46%) A3 2.784.372 TL 2.938.440 TL (5.53%) A5 4.996.233 TL 5.394.319 TL (7.97%) Yeni A6 7.252.203 TL 7.830.766 TL (7.97%) A6 e-tron 5.909.568 TL 6.610.648 TL (11.86%) A7 9.265.173 TL 10.004.774 TL (7.99%) A8 20.253.393 TL 24.239.004 TL (19.71%) Q2 2.936.069 TL 3.098.565 TL (5.53%) Q3 3.776.914 TL 4.195.332 TL (11.08%) Q4 e-tron 3.397.510 TL 3.760.311 TL (10.64%) Q6 e-tron 6.977.246 TL 7.628.088 TL (9.33%) Q7 8.883.843 TL 9.592.938 TL (7.98%) Q8 10.269.303 TL 11.089.234 TL (7.99%) EC40 3.228.513 TL 3.711.177 TL (14.96%) EX40 3.158.289 TL 3.628.128 TL (14.88%) V60 4.071.250 TL 4.304.230 TL (5.71%) Yeni XC90 8.706.130 TL 9.963.938 TL (14.46%)