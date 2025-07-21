Düzenlemeyle birlikte ÖTV oranları önemli ölçüde artırılarak yüzde 80 ila yüzde 220 arasında yeniden belirlendi. Artış, yalnızca benzinli ve dizel araçları değil, elektrikli ve hibrit otomobilleri de kapsıyor.

Yeni düzenlemeye tepki gösteren DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada alınan kararın otomobil piyasasını felç edecek boyutta olduğunu belirtti. Kısacık, özellikle yüksek segment araçlarda uygulanan vergi oranları nedeniyle otomobil sahibi olmanın artık neredeyse imkânsız hale geldiğini vurguladı.

"Devlet, Otomobilden 17 Milyon TL Vergi Alıyor"

Kısacık, örnek bir hesaplama yaparak yeni düzenlemenin etkisini gözler önüne serdi. "Silindir hacmi 2000 cc üzeri olan bir aracın fabrikadan çıkış fiyatı 6 milyon 292 bin 300 TL. Bu araca yüzde 220 oranında ÖTV uygulanıyor. Üstelik ÖTV üzerinden ayrıca KDV de alınıyor. Sonuç olarak aracın nihai satış fiyatı 24 milyon 239 bin TL’ye yükseliyor. Devlet, sadece vergiyle 17 milyon TL gelir elde ediyor" dedi.

Vergi yükünün aşırı boyutlara ulaştığını belirten Kısacık, “Fabrikadan 6 milyon liraya çıkan araç, hiçbir üretim veya satış faaliyeti olmadan, yalnızca vergi yüküyle 24 milyon lira oluyor. Devlet üretmiyor, satmıyor, ama üç katı kazanç elde ediyor” sözleriyle durumu eleştirdi.

“Lüks Araçlarla Sınırlı Değil”

Sadullah Kısacık, yapılan düzenlemenin yalnızca lüks sınıf otomobilleri değil, orta gelirli vatandaşların tercih ettiği araçları da etkilediğine dikkat çekti. Örnek olarak, motor hacmi 1993 cc olan ve fabrika çıkış fiyatı 1 milyon 959 bin TL olan bir aracı gösterdi. Bu araca uygulanan yüzde 150 ÖTV ve ardından alınan KDV ile birlikte toplam vergi yükü 3 milyon 919 bin TL’ye ulaşıyor. Böylece aracın nihai fiyatı 5 milyon 900 bin TL’yi buluyor.

Otomobil Hayali Uzaklaşıyor

Yeni vergi düzenlemesiyle birlikte otomobil sahibi olmanın giderek daha da zorlaşacağı öngörülüyor. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların ikinci el pazara yönelmesi beklenirken, sektör temsilcileri de satışlarda ciddi düşüş yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Meclis'ten geçen bu düzenleme sonrası gözler hem otomobil firmalarının fiyat politikalarına hem de vatandaşların göstereceği tepkiye çevrilmiş durumda.