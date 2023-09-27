Çocukların bu gelişim ve değişimlerden en çok etkilenen yapılarından birisi de omurgaları oluyor. Okul çağı gelişiminde ise en sık rastlanan omurga sorunlarından biri de skolyoz olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, Yozgat’ta da okul çağı çocuklarında sık görülen skolyoz nedenlerini anlattı.

Okul çağında çocuğu bulunan ebeveynlerin özellikle çocuklarının omurga sağlığına dikkat etmesi gerektiğine değinen Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Mahmut Sert, “Okul çağında çocuklarda en sık görülen omurga bozukluklarından birisi skolyozdur. Skolyoz, omurganın arkadan bakıldığında genellikle ‘S’ veya ‘C’ şeklinde eğri olması olarak tanımlanabilir. Skolyoz durumu çocuklarda bel ve sırt ağrıları, boy kısalığı, omuz eşitsizliği, ileri eğriliklerde akciğer problemleri ve nefes darlığına sebep olabilmektedir” dedi.



‘‘OKUL ÇANTASI AĞIRLIĞI ÖNEMLİ‘‘

Op. Dr. Mahmut Sert, okul çantalarının ağırlıkları konusunda uyarılarda bulunarak şöyle devam etti: “Okul çantaların ağırlığı yaş grubuna göre değişmektedir. 12 yaş altındaki çocuklarda 3-4 kg’a kadar, 12-15 yaş arası çocuklara 4-5 kg’a kadar çanta ağırlıkları uygundur. Bunun yanında çantaların yan ceplerine ve içlerine eşit ağırlık konulması, çantanın her iki omuza birden takılması omurganın eşit yük taşıması ve asimetrik postür oluşmaması açısından önemlidir. Ayrıca çantanın uzun süre sırtta taşınmaması da bir diğer dikkat edilmesi gereken durumdur.

OMURGA SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Özellikle ders sırasında çocuklar masaya dayanarak ya da sıralara eğilerek ders dinlemeyi alışkanlık haline getirmektedirler. Bu durumda çocuklar uyarılmalı ve arkalarına yaslanıp dik pozisyonda olmaları sağlanmalıdır. Okul haricinde çocuğun günlük alışkanlıkları da omurga sağlığı açısından önem teşkil etmektedir. Okul servisinde sürekli tek tarafa yük vererek uyuyakalan çocuklar, tablet telefon gibi cihazlara çok fazla eğilerek bakan çocuklar dikkat etmelidir.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT

Omuzlarda seviye eşitsizliği,

Kamburluk gibi duruş bozukluğunun olması,

Topallayarak yürüme,

Bacak boyunda eşitsizlik ve kalça kemiklerinden yükseklik farkı,

Sırtta bulunan kürek kemiğinin bir tarafın daha çıkıntılı olması,

Öne doğru eğilmelerde bir tarafta belirgin çıkıntı, tümsek olması.” (İHA/ Haber Merkezi)