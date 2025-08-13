Otopark girişinde başlayan ve dakikalarca süren kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, taksiyle otoparka gelen şahıs ile otoparkta bulunan kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Taraflardan birisi taksiyle gelen kişiye yumrukla saldırmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul'un Şişli ilçesinde Kurtuluş'ta meydana geldi.