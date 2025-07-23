Otonomi Yozgat Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tunçer, Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Tunçer, Otonomi Yozgat projesinin detayları hakkında Kaymakam Canpolat’a bilgi verdi. Bölgenin en büyük ticari yaşam merkezi olma hedefiyle yürütülen projede toplam 17 blok ve 276 iş yeri bulunacağı belirtildi. İş yerleri, 30 metrekare ile 340 metrekare arasında değişen büyüklüklerde ve yedi farklı ofis tasarımıyla planlandı.

Projede ayrıca alışveriş merkezi ve otel gibi sosyal donatılar da yer alacak. 2 bin 639 araçlık geniş otopark kapasitesiyle dikkat çeken projede her ofis için en az 10 araçlık otopark alanı sağlanacak.

Lokasyon avantajı sayesinde yalnızca Sorgun’a değil, çevre il ve ilçelere de hitap etmesi beklenen Otonomi Yozgat projesinin, tamamlandığında bölge ekonomisine önemli katkı sunacağı ifade edildi.

Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, projenin bölgenin ticari hayatına ivme kazandıracağını belirterek, nazik ziyaretlerinden dolayı Tunçer’e teşekkür etti.