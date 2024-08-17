Türkiye'nin en çok tercih edilen otomotiv markalarından Nissan, otomobil sektöründe çığır açacak bir yeniliğe imza attı. Özellikle yaz aylarında araç içlerinin aşırı ısınması, milyonlarca sürücünün en büyük şikayetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu sorunu çözmek için açık renkli araçların tercih edilmesi yaygın bir uygulama haline gelmişti. Ancak Nissan'ın yeni buluşu, bu alışkanlıkları köklü bir şekilde değiştirebilir.

Nissan, araçların iç sıcaklıklarını azaltmayı hedefleyen devrim niteliğinde bir teknoloji geliştirdi. Japon otomotiv devi, bu bağlamda 'soğuk boya' teknolojisini araçlarına entegre etmeye hazırlanıyor. Radi-Cool isimli Çinli firma ile iş birliği yaparak geliştirilen bu teknoloji, koyu renkli araçların bile aşırı ısınmasını engellemeyi vaat ediyor.

2021'de başlayan proje, 100'ün üzerinde numunenin test edilmesiyle başarıya ulaştı. Yapılan testlerde, güneş altında park edilen araçlar arasında soğuk boya ile kaplanmış olanların dış sıcaklıkta 21,6 derece Fahrenheit'a kadar düşüş yaşadığı gözlemlendi. Ayrıca, iç sıcaklıkların geleneksel boyalarla kaplanmış araçlara göre 9 Fahrenheit daha düşük olduğu belirlendi. Bu, iç mekan sıcaklığının 5 ile 12 derece arasında daha serin kalmasını sağlıyor.

Bu gelişmeler, Nissan'ın ötesinde de yankı buldu. Purdue Üniversitesi'nden araştırmacılar, yüzde 97,9 güneş yansıtma kapasitesine sahip beyaz bir boya geliştirdi. Toyota ve Hyundai gibi diğer büyük otomotiv markaları da benzer çalışmalara yönelmiş durumda.