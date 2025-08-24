Nevşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışmasının ardından gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Avanos - Gülşehir kara yolunda 06 CFM 960 plakalı otomobil ile 41 BAS 270 plakalı lüks otomobiller çarpıştı.

Kazadan sonra olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 3 kişiyi ilk tedavilerinden sonra ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yozgat E-88 karayolunda kaza: Tır araca çarptı!
Büyük çapta hasar alan otomobiller, incelemelerden sonra çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA