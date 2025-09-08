Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü, polis tarafından tespit edilerek yakalandı.

Kaza, akşam saat 21. 40 sıralarında Aydın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu 3 kişinin bulunduğu plakasız motosiklet ile 07 AUC 443 otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 3 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçtı. Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla Karapınar İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazadan sonra polis ekipleri, plakasını olay yerinde düşüren otomobil sürücüsü B.D’yi kısa sürede tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan B.D., daha sonra polis merkezine götürüldü.

Tedavi altına alınan ve sağlık durumları ağır olduğu öğrenilen 3 kişi, daha sonra Konya’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.