Yozgat'ın komşusu Nevşehir’de kontrolden çıkan Tofaş marka otomobil orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çaptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru metrelerce uzağa fırlarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Nevşehir Aksaray karayolu, Üstat Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.Ç. idaresindeki 50 AFC 818 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile aydınlatma direği devrilirken, otomobilin de motoru metrelerce uzağa fırladı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi de yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.