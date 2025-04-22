Yozgat'ın komşusu Amasya’da 10 metre uzaklıktaki yaya geçidi yerine koşarak kavşağın ortasından geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasını yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde kavşağın ortasından yolun karşısına geçmeye çalışan Amasya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Arif Aydıner’e o sırada Ziyacan K. yönetimindeki 35 CMC 069 plakalı otomobil çarptı. Yaya geçidine 10 metre uzaklıkta yaşanan kazada yere düşen Aydıner’in yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Başından yaralanan Aydıner, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.