Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 12. kilometresinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden Asude K. (29) idaresindeki 15 SF 892 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü.

Şarampolde bulunan telefon direğine çarparak durabilen otomobil hurdaya dönerken, sürücü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.