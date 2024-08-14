Konya’nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçen 19 yaşındaki genç kız otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Konya Ankara Karayolu üzeri Alparslan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Konya istikametine seyir halinde olan H.C. idaresindeki 06 ELD 436 plakalı Skoda marka otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Halime Küçükkocabaş’a (19) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Küçükkocabaş metrelerce savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Halime Küçükkocabaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçükkocabaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Sürücü H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.